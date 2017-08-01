Уважаемые крымчане и гости Крыма !
Керченская швейная фабрика проводит школьный базар в Керчи,
а также участвует в школьных базарах в Симферополе и Ялте.
В ассортименте школьная форма для мальчиков и девочек в цветовой гамме.
КЕРЧЬ:
- Магазин Теремок в ТЦ Таир:
Район автовокзала ул. М. Еременко, ТЦ Таир, 2 этаж, тел: +7978 807321130
часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30
- Магазин Теремок во дворе швейной фабрики:
Район автовокзала ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики, тел: +7978 8073212
часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00
- Магазин Теремок Больших Скидок:
Район автовокзала, ул. Маршала Еременко 30, вход со двора швейной фабрики.
часы работы с 9:00 – 16:00, без перерывов
СИМФЕРОПОЛЬ:
Центральный парк на Набережной реки Салгир - представлен широкий ассортимент нашей продукции
Четыре палатки № 45, 46, 79, 80.
ЯЛТА:
Открытие 11 августа - Площадь Советская, 1
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Официальный сайт: http://k-sf.com/
Мы Вконтакте: https://vk.com/kerchfabrika
Мы на Facebook: https://www.facebook.com/KerchFabrika