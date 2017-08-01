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Улыбка ребенка бесценна! Именно поэтому так важно, чтобы Ваши дети улыбались. Родительская забота и качественное образование позволят ребенку стать успешным и счастливым человеком.

Центр развития ребенка «Умка» получил лицензию на оказание услуг дополнительного образования для взрослых и детей, и стал первым Центром в Керчи, признанным государственной системой лицензирования. Своей работой, качеством, методиками и неустанным самосовершенствованием мы заслужили это право.

Опыт оказания услуг в образовательной сфере делает нас практичными, современными и профессиональными. Мы с полной уверенностью можем гарантировать стабильно высокое качество образования.

Как лицензированная образовательная организация, мы предлагаем лучшие условия для качественного обучения:

Возможность оплаты курсов/занятий посредством материнского капитала.

Развивающие курсы для детей от полутора лет, основанные на передовых методиках ведущих образовательных Центров

Развивающие курсы для детей 4-7 лет, направленные на комплексное образование, подготовку ребенка к школе

Курсы английского языка, подготовка к сдаче Кембриджских экзаменов, сопровождение вплоть до получения Сертификата

Группа неполного дня – прекрасный аналог детсада, ребенок находится вне дома лишь несколько часов, успевая при этом адаптироваться к пребыванию в коллективе, получить знания и поиграть со сверстками

Детство – насыщенная пора! И чем ее наполнить – зависит только от родителей. Мы предлагаем направить энергию ребенка на освоение захватывающих горизонтов науки, занятия спортом, творчество! В образовательной арсенале «Умки» предложения для активных детей, для тех, кто предпочитает спокойное времяпрепровождение, и для каждого, кто готов работать над собой!

Консультации, запись, детали по тел.: + 7 978 79 24 555