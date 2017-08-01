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«Глобал Медик Групп-Керчь» открывает свои двери для посещения отделения гинекологии

Уважаемые керчане! Специально для Вас, Диагностический Центр «Глобал Медик Групп-Керчь», открывает свои двери для посещения отделения гинекологии. Прием ведёт врач акушер-гинеколог Лушникова Наталья Анатольевна , специализируется: - Подготовка и ведение беременных, - Лечение бесплодия, - Не вынашивание беременности, - Лечение ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), - Лечение воспаления придатков, - Лечение молочницы, и др. Для получения подробной информацией обращайтесь удобным для Вас способом. Ул. Маршала-Еременко 7К тел. +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50 www.mirmrt.com Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!

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