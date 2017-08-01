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Магазин «Автоцентр» предлагает

Широкий выбор масел и жидкостей для Вашего авто Автохимия; Автоэлектрика; Аккумуляторы; Расходные материалы на автомобили: японского, корейского, китайского и отечественного производителя; Запчасти в наличии и под заказ: Быстрота доставки заказанных деталей; Работа с официальными поставщиками; Высокое качество продукции Магазин «Автоцентр» ул., Еременко, 11 (возле стадиона 50-летия Октября) Ежедневно с 9 до 18 часов Суббота с 9 до 15 часов Воскресенье выходной Стол заказов: 52-777; +7 978 097 63 43 Магазин «Автоцентр» - приходите, у нас есть все!

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