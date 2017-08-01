На правах рекламы

Суперскидки на детскую одежду от 40 до 70%

Ждем вас в Магазине «Теремок Больших Скидок» от Керченской швейной фабрики

В недавно открытом магазине «Теремок Больших Скидок» постоянно действуют скидки на все товары. Очень Большие скидки на школьную форму, коллекцию «Лето» и детскую межсезонную одежду. Есть отличная возможность одеться недорого и качественно!

В ассортименте одежда для школы для мальчиков и девочек в цветовой гамме:

- Юбки, блузки от 200 р

- Жилеты, сарафаны, брюки от 300 р

- Жакеты, пиджаки от 400 р

Другой детский ассортимент:

- Платья, блузки, сарафаны и другое от 200 р

Магазин Теремок Больших Скидок:

Район автовокзала, ул. Маршала Еременко 30, вход со двора швейной фабрики.

часы работы с 9:00 – 16:00, без перерывов.

В других наших магазинах и на школьных базарах можно приобрести новую коллекцию «Школа-2017»

в КЕРЧИ:

Магазин Теремок в ТЦ Таир:

Район автовокзала ул. М. Еременко, ТЦ Таир, 2 этаж, тел: +7978 807321130

часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30

Магазин Теремок во дворе швейной фабрики:

Район автовокзала ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики, тел: +7978 8073212

часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00

в СИМФЕРОПОЛЕ:

Школьный базар – Центральный парк на Набережной реки Салгир - представлен широкий ассортимент нашей продукции

Четыре палатки № 45, 46, 79, 80.

в ЯЛТЕ:

Школьный базар С 11 августа - Площадь Советская, 1

Официальный сайт: http://k-sf.com/

Мы Вконтакте: https://vk.com/kerchfabrika

Мы на Facebook: https://www.facebook.com/KerchFabrika