Суперскидки на детскую одежду от 40 до 70%
Ждем вас в Магазине «Теремок Больших Скидок» от Керченской швейной фабрики
В недавно открытом магазине «Теремок Больших Скидок» постоянно действуют скидки на все товары. Очень Большие скидки на школьную форму, коллекцию «Лето» и детскую межсезонную одежду. Есть отличная возможность одеться недорого и качественно!
В ассортименте одежда для школы для мальчиков и девочек в цветовой гамме:
- Юбки, блузки от 200 р
- Жилеты, сарафаны, брюки от 300 р
- Жакеты, пиджаки от 400 р
Другой детский ассортимент:
- Платья, блузки, сарафаны и другое от 200 р
Магазин Теремок Больших Скидок:
Район автовокзала, ул. Маршала Еременко 30, вход со двора швейной фабрики.
часы работы с 9:00 – 16:00, без перерывов.
В других наших магазинах и на школьных базарах можно приобрести новую коллекцию «Школа-2017»
в КЕРЧИ:
- Магазин Теремок в ТЦ Таир:
Район автовокзала ул. М. Еременко, ТЦ Таир, 2 этаж, тел: +7978 807321130
часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30
- Магазин Теремок во дворе швейной фабрики:
Район автовокзала ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики, тел: +7978 8073212
часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00
в СИМФЕРОПОЛЕ:
Школьный базар – Центральный парк на Набережной реки Салгир - представлен широкий ассортимент нашей продукции
Четыре палатки № 45, 46, 79, 80.
в ЯЛТЕ:
Школьный базар С 11 августа - Площадь Советская, 1
Официальный сайт: http://k-sf.com/
Мы Вконтакте: https://vk.com/kerchfabrika
Мы на Facebook: https://www.facebook.com/KerchFabrika