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Перемены, смелые решения, интересные образы – порой все это нам просто необходимо. Стилисты не устают находить и изобретать все новые способы сделать внешний вид оригинальным. Они должны быть не только красивыми, но и безопасными. Сейчас новую волну популярности переживает канекалон. Его используют как именитые дизайнеры на своих модных показах, так и многие девушки. Возникает вопрос – канекалон – что это такое? Узнать о его видах, преимуществах и недостатках использования поможет эта статья.

«Дрейды»- это новое оригинальное плетение, которое подойдет смелым девушкам, которые любят быть в центре внимания и не могут упустить возможность попробовать новую прическу, представленную модной индустрией. Для кос используется высококачественнон искусственное волокно - канекалон.

Самые модные и эффективные оттенки цветных прядей в 2017 году – синий, сизый, ниагарский, папайя, розовый.

Портит ли канекалон волосы? Стилисты утверждают, что нет. Плетение абсолютно безопасно – никакого риска для кожи головы или собственных прядей нет. Искусственные волосы крепятся косичками или узлами к натуральным, которые должны иметь длину не меньше 5-8 см.

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