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Акция на весь бензиновый инструмент в Федеральной сети электроинструмента 220 Вольт. При покупки любой бензиновой техники расходный материал в ПОДАРОК на выбор (2-х или 4-х тактное масло, леска, цепь пильная)

Бензиновая техника

Мотокоса HAMMER MTK33LE – 5 499 рублей

Бензопила HAMMER BPL3814 LE – 5 999 рублей

Мотопомпа HAMMER MTP280 – 9 999 рублей

Бензиновый генератор 2,8 кВА WESTER GNB2800A – 17 999 р

Бензиновый культиватор HAMMER RT-50А – 21 999 р

Газонокосилка бензиновая HAMMER KMT145SB – 18 999 р

Гарантия – 3 года!

ВПЕРЕДИ - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Большой выбор профессионального и бытового электроинструмента

Так же большой выбор вибрационных и дренажных насосов, моек высокого давления по доступной цене.

Расходные материалы к садовой технике, лески, ножи и катушки для триммеров, масло для двухтактных и четырехтактных двигателей, адгезионное масло, пильные шины и цепи для цепных пил, свечи зажигания для любой бензиновой техники.



Большой выбор Электроинструмента для любых задач



· Аккумуляторные шуруповерты – от 1799 руб.

· Углошлифовальные машины (болгарки) 125 – от 2499 руб.

· Углошлифовальные машины (болгарки) 230 – от 5299 руб.

· Дрели ударные – от 1699 руб.

· Перфораторы SDS+ - от 3999 руб.

· Пилы циркулярные – от 2999 руб.

· Элекрорубанки – от 2999 руб.

· Электролобзики – от 1499 руб.

· Сварочные аппараты – от 4999 руб.

· Бензиновые генераторы от – 5999 руб.





Всегда большой выбор расходных материалов. Диски пильные и шлифовальные, круги лепестковые торцевые, алмазные диски и коронки, сверла и буры для дрелей и перфораторов, биты и головки для шуруповертов, ручной инструмент и защитные элементы.

Политика компании “220 Вольт” обеспечивает:

· высокое качество продукции;

· низкие цены на инструмент;

· высококвалифицированную консультацию персонала.

Качество продукции гарантируют производители ведущих отечественных и мировых брендов: HUSQVARNA, PARTNER, MAKITA, HAMMERFLEX, HAMMER PREMIUM, HITACHI, BOSCH, ECHO и многих др. Важные составляющие любого хорошего магазина — низкие цены и качественная продукция дополняются в “220 Вольт” емкой и качественной консультацией по любому заинтересовавшему Вас инструменту.

Контакты:

+7 978 940 71 11

[email protected]

http://www.220-volt.ru

Сроки проведения Акции с 9.08.17 по 16.08.17