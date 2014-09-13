В Керчи 9 августа состоится внеочередная 75-я сессия Керченского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
На рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос «О даче согласия на передачу из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в федеральную собственность» несколько земельных участков, которые расположены в районе трассы «Таврида». В этот список входит участки на острове «Тузла» и железной дороги.
Данный проект решения опубликован на сайте горсовета.
Фото: архив
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