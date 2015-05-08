Четыре мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) дополнительно перебросят в Крым для стабильной работы энергосистемы. Об этом РИА Крым сообщил член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет, - передает Керчь.ФМ
Ранее компания "Крымэнерго" сообщила, что объем потребления электроэнергии в Крыму достиг предела и превышает суммарный объем существующей генерации. В ночь с понедельника на вторник энергетики были вынуждены применить графики временного отключения электричества. Шеремет подчеркнул, что аномальная жара, которая пришла в Крым с начала августа, привела к повышенной нагрузке на энергосистему.
По его словам, МГТС будут использоваться до введения в эксплуатацию двух строящихся ТЭЦ.
Напомним, керчан призывают экономить электроэнергию в связи с аномальной жарой
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