Капитан морского порта Керчь ввел запрет на плавание всех судов на 9 августа с 6.00 до 18.00 в акватории Керченского пролива. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации морских портов Чёрного моря, - передает Керчь.ФМ.

Данный запрет не касается кораблей и судов ВМФ и ФСБ, а также судов, которые участвуют в технологическом процессе строительство Керченского моста.

«Запретить с 6.00 до 18.00 местного времени 9 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов ВМФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта «Транспортный переход через Керченский пролив» в запретном районе в районе строительства «Транспортного перехода через Керченский пролив» в акватории Керченского пролива», – говорится в документе.

Напомним, в Керчи завершили сборку автодорожной арки Крымского моста. на Керченском мосту «выросли» фарватерные опоры для судоходной арки. В Керчь привезли вторую плавопору для перевозки арок Керченского моста

Фото: инфоцентр "Крымский мост"