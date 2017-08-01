Услуги ГНБ
Горизонтально направленное бурение – одна из бестраншейных технологий прокладки коммуникаций, позволяющих осуществлять работы без вскрытия поверхности:
- под действующими автомобильными и железными дорогами;
- под водными преградами (реки, озёра, болота), оврагами и лесными массивами;
- в условиях плотной жилищной застройки под автомагистралями , трамвайными путями, скверами и парками, не останавливая работу инфраструктуры;
- в охранных зонах магистральных нефте и газопроводов;
- в тяжелых грунтах (скальные породы, плавуны и пр.)
Прокладка всех видов коммуникаций
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЛЕН»
Ивановская обл, Иваново г, Смирнова ул, дом № 105А, оф.4
8 963 350 73 66