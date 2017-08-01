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ООО «Велен»

Услуги ГНБ Горизонтально направленное бурение – одна из бестраншейных технологий прокладки коммуникаций, позволяющих осуществлять работы без вскрытия поверхности: - под действующими автомобильными и железными дорогами; - под водными преградами (реки, озёра, болота), оврагами и лесными массивами; - в условиях плотной жилищной застройки под автомагистралями , трамвайными путями, скверами и парками, не останавливая работу инфраструктуры; - в охранных зонах магистральных нефте и газопроводов; - в тяжелых грунтах (скальные породы, плавуны и пр.) Прокладка всех видов коммуникаций Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» Ивановская обл, Иваново г, Смирнова ул, дом № 105А, оф.4 8 963 350 73 66

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