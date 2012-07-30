Победители конкурса песен о Крымском мосте станут известны 10 августа, сообщили ТАСС в центре «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

Ранее сообщалось, что итоги конкурса будут объявлены 5 августа.

"Команда жюри продолжает оценивать поступившие работы. В связи с большим количеством заявок объявление победителей переносится на 10 августа", - уточняется в сообщении.

За два месяца проведения конкурса в оргкомитет поступило около 2,5 тыс. заявок (песен и стихов) из почти 600 населенных пунктов России и других стран. География конкурса охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Украину, Францию и Эстонию.

Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Активное участие в конкурсе приняли не только жители мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Среди них села Выльгорт в Республике Коми и Старая Порубежка в Саратовской области.

Участниками творческого состязания стали профессиональные композиторы, поэты и музыканты, а также люди, чья деятельность не связана с музыкальным и поэтическим творчеством, - это работники промышленных, строительных, научно-технических организаций, преподаватели школ и вузов, сотрудники медицинских учреждений, адвокаты, юристы, повара, парикмахеры, судоводители, военнослужащие, уточнили в пресс-центре.

Крымскому мосту посвятили работы, написанные в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки. В числе авторов работ школьники младших классов и ветераны Великой Отечественной войны. Многие работы стали результатом семейного творчества: представители нескольких поколений вместе писали стихи и песни, отметили в инфоцентре.

Оценивают работы российские исполнители Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков моста Константин Хоменко.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на стройку, а самые интересные работы войдут в поэтический сборник «Крымский мост», отметили в инфоцентре. Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа, заявили организаторы.