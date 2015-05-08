Сегодня, за домом по Буденного, 3 загорелась сухая трава. Очевидцы вызвали пожарных и сами принялись тушить возгорание, - предает Керчь.ФМ.

Пожарный расчет прибыл быстро и за 3 минуты ликвидировал пожар.

«Днем было настолько жарко, что сразу не поняли, что загорелась трава – марево стояло. Когда увидели огонь – вызвали пожарных и сами стали тушить траву. Пожарные приехали очень быстро, также быстро потушили, собрались и поехали на другой пожар, который был через дорогу», - рассказали очевидцы.