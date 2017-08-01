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Внимание! Теперь и в г. Керчи можно заказать двери из закаленного стекла 8-12мм

Это безопасно, стильно, комфортно и уютно.



Двери из стекла являются универсальным способом не только дать помещению больше света, но и атмосферу сделать более свободной.

Огромный выбор цветовой гаммы профиля и вариантов стекла.

В нашем офисе, мы можете в живую увидеть и потрогать образец на стандартную распашную дверь из закаленного стекла 8 мм, выбрать рисунок по каталогу. Наши специалисты помогут во всех интересующих Вас вопросах.

Дверь из закаленного стекла 800Х2050 стоимостью от 23 000 рублей

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