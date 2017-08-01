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Путешествие в

«ДОЛИНУ ЦВЕТУЩИХ ЛОТОСОВ»

«Многоликий Кавказ:

Чечня + Эльбрус + Ингушетия»

«Страна души - АБХАЗИЯ»

А так же организация отдыха по Крыму с выездом из Керчи по самым «жарким» ценам!!!



Приглашаем Вас в путешествия с нами

«ДОЛИНА ЛОТОСОВ»

(с 25-27 августа)

ТАМАНЬ (долина лотосов) – АНАПА – КАБАРДИНКА – ГЕЛЕНДЖИК – НОВОРОССИЙСК – АБРАУ-ДЮРСО

С середины июля до конца августа случается одно из чудес – зацветает индийский лотос!!!

Не пропустите!

В нашей программе:

катерная прогулка по долине лотосов;

дегустация отменного шампанского в Абрау-Дюрсо;

вечерняя иллюминация Анапы;

рыцарский турнир;

самая большая набережная Европы в Геленджике;

самый большой в России сафари-парк вместе с открытой канатной дорогой на высоту более 600 м!;

самый большой в России аквапарк «Золотая Бухта»!

катерная прогулка по бухтам города-героя Новороссийска;

уникальный парк всех культур и религий в Кабардинке;

Стоимость: 8900р. и 8500р. (дети до 14 лет)

НОВИНКА!!!

С 31 августа – по 04 сентября

«Нальчик – Грозный – Эльбрус – Ингушетия»

Экскурсия на Эльбрус, наверное, является одним из самых захватывающих событий в жизни

человека… Будьте первыми, кто приоткроет зимнюю тайну в 2017 году!

В нашей программе:

ЭЛЬБРУС - самая высокая горная вершина РОССИИ И ЕВРОПЫ

Знаменитая мечеть "СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ"

ГРОЗНЫЙ СИТИ - город небоскребов

ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА, откуда откроются виды на весь город

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕСНИНА и ее живописнейшие ВОДОПАДЫ

НАЛЬЧИК - столица Кабардино-Балкарской республики

Канатная дорога в Нальчике - Весь город как на ладони!

ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК + 37 градусов!

Республика ИНГУШЕТИЯ - г. Назрань

И много-много положительных эмоций





Стоимость: 16 500р. Для детей до 14 лет –15900 руб. ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ!!!!

«Страна Души– АБХАЗИЯ»

С 21 по 24 сентября!!

Абхазия — это самое теплое побережье на всем кавказском Черноморье, а сентябрь – лучшее время для того, чтобы побывать там! Пляжный сезон еще в разгаре, а сезон мандарин, гранат, фейхоа как раз набирает обороты!! Не пропустите этот уникальный шанс - вкусить все прелести самой душевной страны!

В нашей программе:

РАФТИНГ для настоящих экстрималов!

Легендарное озеро РИЦА,

жемчужина Абхазии – НОВОАФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Келья Симона Канонита и Новоафонская пещера

знаменитые курорты – ГАГРА и ПИЦУНДА,

столица Абхазии – СУХУМ,

АБХАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ с национальными блюдами и абхазскими танцами и многое, многое другое!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! При бронировании тура в Абхазию ДО 21 АВГУСТА стоимость тура 11 400 р взрослый и 10 900 р для детей до 14 лет. ПОСЛЕ 21 АВГУСТА стоимость тура составит 12 100 р взрослый и 11 600 р дети до 14 лет. СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО АКЦИОННЫХ МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Туроператор ООО «Вероника» разыскивает активных керчан! Наши планы на выходные:

посетить СУДАК и НОВЫЙ СВЕТ. В Судакской крепости продолжается Рыцарский турнир Генуэзский шлем. Крымчанам - скидка!

В Судакской крепости продолжается Рыцарский турнир Генуэзский шлем. Крымчанам - скидка! подняться на вершину АЙ-ПЕТРИ, прогуляться по набережной ЯЛТЫ , почувствовать ощущение праздника, который дарит этот город!

, почувствовать ощущение праздника, который дарит этот город! а может на 2 дня уехать на другой конец Крыма - в любимый героический СЕВАСТОПОЛЬ , ну и как же, будучи в тех краях, не отобедать в рыбном ресторанчике на прекрасной набережной БАЛАКЛАВЫ?

уехать на другой конец Крыма - в любимый , ну и как же, будучи в тех краях, не отобедать в рыбном ресторанчике на прекрасной набережной или просто психанем и укатим снимать стресс на горках в АКВАПАРКЕ)))



Выбор за вами! Все подробности обговорим лично! Сидеть на диване и страдать от жары – не лучший способ времяпровождения! Наш транспорт оснащен кондиционером, а опытный гид добавит нотки свежести в ваши знание о родном крае!

Подробное описание туров смотрите по ссылке ВК:

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Или на нашем сайте:

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БРОНИРУЙТЕ! ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПОЗЖЕ!!!

А также индивидуальные подборы туров в Москву,

Санкт-Петербург, Казань, Байкал, Алтай и другие уголки России.

Круизы по ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ, речные круизы и др.

ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП И ПРЕДПРИЯТИЙ .

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ.

Менеджер по Крыму

г.Керчь, ул. Самойленко 1. Оф.16 (2ой этаж)

+7978 854 17 14, Екатерина

Руководитель туристической компании

+7918 007 5421– Вероника, г.Сочи, ул.Горького 58а





