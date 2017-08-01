Путешествие в
«ДОЛИНУ ЦВЕТУЩИХ ЛОТОСОВ»
«Многоликий Кавказ:
Чечня + Эльбрус + Ингушетия»
«Страна души - АБХАЗИЯ»
А так же организация отдыха по Крыму с выездом из Керчи по самым «жарким» ценам!!!
Приглашаем Вас в путешествия с нами
(с 25-27 августа)
ТАМАНЬ (долина лотосов) – АНАПА – КАБАРДИНКА – ГЕЛЕНДЖИК – НОВОРОССИЙСК – АБРАУ-ДЮРСО
С середины июля до конца августа случается одно из чудес – зацветает индийский лотос!!!
Не пропустите!
В нашей программе:
- катерная прогулка по долине лотосов;
- дегустация отменного шампанского в Абрау-Дюрсо;
- вечерняя иллюминация Анапы;
- рыцарский турнир;
- самая большая набережная Европы в Геленджике;
- самый большой в России сафари-парк вместе с открытой канатной дорогой на высоту более 600 м!;
- самый большой в России аквапарк «Золотая Бухта»!
- катерная прогулка по бухтам города-героя Новороссийска;
- уникальный парк всех культур и религий в Кабардинке;
Стоимость: 8900р. и 8500р. (дети до 14 лет)
С 31 августа – по 04 сентября
«Нальчик – Грозный – Эльбрус – Ингушетия»
Экскурсия на Эльбрус, наверное, является одним из самых захватывающих событий в жизни
человека… Будьте первыми, кто приоткроет зимнюю тайну в 2017 году!
В нашей программе:
- ЭЛЬБРУС - самая высокая горная вершина РОССИИ И ЕВРОПЫ
- Знаменитая мечеть "СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ"
- ГРОЗНЫЙ СИТИ - город небоскребов
- ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА, откуда откроются виды на весь город
- ЧЕГЕМСКАЯ ТЕСНИНА и ее живописнейшие ВОДОПАДЫ
- НАЛЬЧИК - столица Кабардино-Балкарской республики
- Канатная дорога в Нальчике - Весь город как на ладони!
- ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК + 37 градусов!
- Республика ИНГУШЕТИЯ - г. Назрань
- И много-много положительных эмоций
Стоимость: 16 500р. Для детей до 14 лет –15900 руб. ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ!!!!
С 21 по 24 сентября!!
Абхазия — это самое теплое побережье на всем кавказском Черноморье, а сентябрь – лучшее время для того, чтобы побывать там! Пляжный сезон еще в разгаре, а сезон мандарин, гранат, фейхоа как раз набирает обороты!! Не пропустите этот уникальный шанс - вкусить все прелести самой душевной страны!
В нашей программе:
- РАФТИНГ для настоящих экстрималов!
- Легендарное озеро РИЦА,
- жемчужина Абхазии – НОВОАФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
- Келья Симона Канонита и Новоафонская пещера
- знаменитые курорты – ГАГРА и ПИЦУНДА,
- столица Абхазии – СУХУМ,
- АБХАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ с национальными блюдами и абхазскими танцами и многое, многое другое!
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! При бронировании тура в Абхазию ДО 21 АВГУСТА стоимость тура 11 400 р взрослый и 10 900 р для детей до 14 лет. ПОСЛЕ 21 АВГУСТА стоимость тура составит 12 100 р взрослый и 11 600 р дети до 14 лет. СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО АКЦИОННЫХ МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Туроператор ООО «Вероника» разыскивает активных керчан! Наши планы на выходные:
- посетить СУДАК и НОВЫЙ СВЕТ. В Судакской крепости продолжается Рыцарский турнир Генуэзский шлем. Крымчанам - скидка!
- подняться на вершину АЙ-ПЕТРИ, прогуляться по набережной ЯЛТЫ, почувствовать ощущение праздника, который дарит этот город!
- а может на 2 дня уехать на другой конец Крыма - в любимый героический СЕВАСТОПОЛЬ, ну и как же, будучи в тех краях, не отобедать в рыбном ресторанчике на прекрасной набережной БАЛАКЛАВЫ?
- или просто психанем и укатим снимать стресс на горках в АКВАПАРКЕ)))
Выбор за вами! Все подробности обговорим лично! Сидеть на диване и страдать от жары – не лучший способ времяпровождения! Наш транспорт оснащен кондиционером, а опытный гид добавит нотки свежести в ваши знание о родном крае!
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А также индивидуальные подборы туров в Москву,
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Менеджер по Крыму
г.Керчь, ул. Самойленко 1. Оф.16 (2ой этаж)
+7978 854 17 14, Екатерина
Руководитель туристической компании
+7918 007 5421– Вероника, г.Сочи, ул.Горького 58а
- Все туры сделаны с любовью и душой, чтоб прикоснулся Ты к прекрасному в России!