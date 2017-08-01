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Украинское свидетельство о рождении для новорожденных в Крыму после марта 2014 года: как оформить в 2017 году?

Данный вопрос интересует, пожалуй, многих, поскольку большинство родителей хотят выехать в Украину с детьми к родственникам либо по иным причинам. Для этого ребенку для пересечения границы Крым-Украина-Крым потребуется свидетельство о рождении украинского образца и загранпаспорт.

Все новорожденные в Крыму после марта 2014 года имеют право оформить не только российское свидетельство о рождении, а еще и украинское. Это возможно сделать официально только на территории Украины. Фактически – это признание гражданства Украины ребенка.

Наша компания, Морис, оказывает помощь и содействие в оформлении различных украинских документов, в том числе свидетельства о рождении.

Для оформления украинского свидетельства о рождении с нашей помощью из документов потребуется:

Украинские гражданские паспорта родителей ребенка. Идентификационные коды родителей ребенка. Российское свидетельство о рождении ребенка. Украинское свидетельство о браке родителей.

Если брак был заключен на территории Крыма после февраля 2014 года, то в Украине он будет считаться недействительным. В этом случае есть два варианта.

Первый вариант. Можно оформить свидетельство о рождении с признанием отцовства, для этого потребуется выезд отца ребенка в Украину. Ничего сложно, но оформление свидетельства займет около месяца. В результате будет оформлено 2 документа: свидетельство о рождении и выписка из государственного реестра о признании отцовства.

Также есть возможность оформить свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке родителей одним решением суда, это гораздо проще и быстрее, чем вариант с признанием отцовства. В результате будет выдано 2 документа: свидетельство о рождении и свидетельство о браке.

Второй вариант. Оформить свидетельство о рождении матери-одиночки. Этот вариант достаточно интересен тем, что мать сможет выезжать с ребенком в Украину без нотариального разрешения от отца ребенка, которое обязательно должно быть составлено не крымским нотариусом.

В результате будет оформлено свидетельство о рождении ребенка матери-одиночки. Визуально это свидетельство ничем не отличается от обычного. Но! В данном свидетельстве отец ребенка будет записан по фамилии матери, а его имя и отчество со слов матери, в соответствии с ч.1, ст. 135 «Семейного кодекса Украины». К свидетельству о рождении сразу желательно взять выписку из государственного реестра, подтверждающую факт матери-одиночки, она потребуется для пересечения границы.

Также помогаем с другими украинскими документами: права категории А, В, С; вклейка фото в украинский паспорт в 25/45 лет; биометрические загранпаспорта Украины; получение гражданского паспорта в 14-16 лет; морские документы и другое.

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