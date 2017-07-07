Вторая плавучая опора, предназначенная для транспортировки и подъёма на фарватерные опоры арочных пролётов Крымского моста, прибыла к керченской технологической площадке. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе заказчика строительства Крымского моста – ФКУ «Упрдор «Тамань», - передает Керчь.ФМ

«Вторая плавучая опора, предназначенная для транспортировки и подъёма на фарватерные опоры арок Крымского моста, прибыла к керченской технологической площадке. Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения вышла из Севастополя вечером 5 августа и преодолела расстояние в 190 морских миль в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе.

В ФКУ «Упрдор «Тамань» добавили, что первая плавопора, прибывшая в Керчь в начале августа, накануне также была перебазирована от глубоководной набережной судостроительного завода «Залив» в акваторию у керченской технологической площадки. В ближайшее время плавучим опорам предстоит пройти ряд тестовых испытаний.

Напомним, в Керчи завершили сборку автодорожной арки Крымского моста. на Керченском мосту «выросли» фарватерные опоры для судоходной арки