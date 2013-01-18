Керченский городской суд признал виновным бывшего руководителя одного из подразделений ФГУП «Крымская железная дорога» в Керчи в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Керчи, - передает Керчь.ФМ

В ходе судебного следствия установлено, что весной 2016 года, являясь и.о. начальника одного из обособленных подразделений Крымской железной дороги в Керчи, используя свое служебное положение дал незаконное указание подчиненному работнику загрузить в служебный грузовой автомобиль и отвезти в принадлежащее его супруге помещение лодочного гаража, находящийся на балансе предприятия строительный инвентарь – лестницы и подмости, общей стоимостью 14315 рублей.

«Вышеуказанное имущество гражданина было присвоено и использовалось в личных целях до 13.01.2017, когда оно было обнаружено и изъято сотрудниками полиции», - отмечает ведомство.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержал заместитель Керченского транспортного прокурора.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

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