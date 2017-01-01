В Керчи центральная лаборатория завода «Залив» обновляет оборудование. На эти цели выделено около 2,3 млн. рублей на приобретение атомно-абсорбционного спектрометра. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, - передает Керчь.ФМ

«Теперь лаборатория получила возможность из одной аналитической пробы одновременно определять несколько химических элементов в составе металлов и сплавов, что значительно сократило время выполнения исследования», - пишет пресс-служба.

Также, управление и обработка данных осуществляется персональным компьютером, что гарантирует высокую точность и качество проводимых измерений.

Кроме того, установка дополнительных спектральных ламп позволяет прибору расширить как область определяемых химических элементов, так и область исследуемых объектов измерения – черные и цветные сплавы, почва, отходы и пр.

Напомним, керченских заливчан наградили званием «Инженер года»

Фото: пресс-служба