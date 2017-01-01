С утра керчане звонят в редакцию Керчь.ФМ и сообщают от отсутствии электричества в разных частях города. Так, в домах 13 и 23 по Ворошилова свет отключали дважды, в общей сложности на 3 часа.

Керчане звонили в управляющую компанию, там о проблеме знают, но сообщают, что это не является внутридомовой проблемой и не входит в их компетенцию.

«В ЖЭКе нам сказали, что на линиях ЖЭКа никаких аварий нет. Получается, что опять повторяются веерные отключения, тогда почему отключают только наши дома. Вчера по Ворошилова, 13 не было света и сегодня тоже самое», - сказали жители дома.

Также в центре города в жилых домах по Ленина, Свердлова, Айвазовского электричество поступает с пониженным напряжением – 160-180 V.

Напомним, керчан призывают экономить электричество в связи с аномальной жарой. Вчера в Аршинцево отсутствовало уличное освещение на только на улицах и проезжей части, но и на остановках.