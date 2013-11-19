В Керчи в Комсомольском парке начали пилить деревья. Деревья спиливают за ограждённой территорией, где планируют построить две многоэтажки. Фото и видео в редакцию Керчь.ФМ прислал постоянный читатель.
Напомним, в Комсомольском парке Керчи из-за строительства многоэтажек оградят почти 80 соток земли. Тампланируют построить 2 многоэтажных дома. Керчане собирали подписи под заявлением против застройки парков в Керчи. Керчане собрали более 800 подписей, чтобы не застраивали парки города
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