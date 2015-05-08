Вечером около церкви св. Луки загорелась трава. В настоящее время огнем охвачена площадь от храма до многоэтажного дома по Донского, - передает Керчь.ФМ.

Дым и гарь летят в окна и на балконы жителей дома.Пожар виден с Верхнего Соолнечного.

Керчь является одним из лидеров по пожарам. Хитом среди них стали возгорания сухой травы. Пожары, а также процессы их тушений активно освещаются в СМИ, однако никакого освещения не получили лица, которые понесли ответственность за нескошенную траву. На Керчь.ФМ неоднократно публиковались обращения керчан с требованием скосить траву, однако,в редких случаях коммунальные службы выполняли уже оплаченные керчанами услуги.