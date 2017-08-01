Помощь с оформлением украинских документов!
Консультируем по следующим вопросам:
- вклейка фото в паспорт в 25 и 45 лет;
- обмен и восстановление украинских водительских прав;
- РЕГИСТРАЦИЯ В КИЕВЕ;
- справка о несудимости;
- получение ID-карты (в том числе замена украинского паспорта в связи с порчей);
- получение биометрического загранпаспорта;
- получение детского загранпаспорта;
- восстановление утерянного инн;
- справка об отсутствии брака.
- продление паспорта моряка;
- изготовление украинского паспорта моряка;
- оформление ШЕНГЕН виз в украинский загранпаспорт (2 явки на сдачу отпечатков пальцев и на забор паспорта с готовой визой)
- оформление виз Европы и Азии (БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ)
+ ГОРЯЩИЕ ТУРЫ и ТУРЫ ПО АКЦИИ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ,
+ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ,
+ АВИАБИЛЕТЫ,
+ ЭКСКУРСИИ,
+ СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НА ОСТРОВАХ
и многое другое!
ЖДЕМ, ВАС ПО АДРЕСУ:
Агентство по туризму "Вокруг Света"
Керчь, ул. Ленина, 5, офис 8 (вход через РНКБ)
Тел.: + 7 978 763 80 44
Тел.: + 38(099) 337 1473 (вайбер) Дмитрий
ДРУЗЬЯ, ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ !!!
Агентство по туризму "ВОКРУГ СВЕТА", предлагает, ВАМ
Комфортабельные пассажирские перевозки в Киев и обратно!
Наша компания со всей ответственностью подходит к выполнению заказа каждого клиента, выполняя его в полном объеме, четко и профессионально, что позволяет всем клиентам остаться довольными. Пассажиры будут приятно удивлены высочайшим уровнем комфорта, что сделает поездки приятными.