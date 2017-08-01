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Семейный клуб Сказка приглашает родителей и малышей в гости!

Вас ждут:

- веселые детские праздники;

- группы развития деток с года;

- группы полного и неполного дня для детей с двух лет;

- подготовка к школе;

- занятия с логопедом и детским психологом;

- танцевальная и художественная студии;

- песочная анимация и творческие мастерские.

А также совершенно новый курс: ментальная арифметика, скорочтение и каллиграфия для детей от 6 до 10 лет.

Ждём Вас по адресу улица Марата, 9-А.

Телефон для записи в группы: +79787659950, +79787119838, +7 978 803 23 83