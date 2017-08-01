Приглашаем всех желающих посетить мероприятие по презентации инновационной системы депиляции - SKIN'S. Презентацию будут проводить технологи, которые обучались в Италии у лучших мировых технологов по воску.
Линия SKIN'S является супер премиальной маркой на рынке депиляции.
Новейшая и уникальная разработка Британских технологов одной из самых известных и авторитетных лабораторий Европы.
За два года с момента запуска, SKIN'S распространился почти на все страны Европы. С 2015 года вышел на рынок северной Америки - Канады и США.
Преимущества:
1) Работа на более низких температурах, чем воск, что не травмирует кожу, возможность работать на чувствительной коже;
2) Очень экономичный;
3) Работает на сверх коротком волосе (24 часа после бритья)
4) Большая зона единовременного покрытия (от стопы до верха бедра);
5) Практически отсутствуют болевые ощущения;
6) Нет раздражения после процедуры;
7) Только высококачественные компоненты;
8) 99% отсутствуют вросшие волосы;
9) Сокращает время одной процедуры в 2 раза;
10) Приятный запах;
11 ) Великолепная текстура.
Дайте своим клиентам лучшее! Записывайтесь на презентацию уже сейчас. Количество мест ограничено. Станьте одними из первых в городе, кто предоставит клиенту эту услугу.
Запись по тел: +7 978 763 29 72
Смотрите видео, как мастера в Керчи работают с новинкой SKIN'S https://m.vk.com/video10133150_456239056?list=99e977183fa28a5477&from=wall10133150_2366