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Приглашаем всех желающих посетить мероприятие по презентации инновационной системы депиляции - SKIN'S. Презентацию будут проводить технологи, которые обучались в Италии у лучших мировых технологов по воску.

Линия SKIN'S является супер премиальной маркой на рынке депиляции.

Новейшая и уникальная разработка Британских технологов одной из самых известных и авторитетных лабораторий Европы.

За два года с момента запуска, SKIN'S распространился почти на все страны Европы. С 2015 года вышел на рынок северной Америки - Канады и США.

Преимущества:



1) Работа на более низких температурах, чем воск, что не травмирует кожу, возможность работать на чувствительной коже;

2) Очень экономичный;

3) Работает на сверх коротком волосе (24 часа после бритья)

4) Большая зона единовременного покрытия (от стопы до верха бедра);

5) Практически отсутствуют болевые ощущения;

6) Нет раздражения после процедуры;

7) Только высококачественные компоненты;

8) 99% отсутствуют вросшие волосы;

9) Сокращает время одной процедуры в 2 раза;

10) Приятный запах;

11 ) Великолепная текстура.

Дайте своим клиентам лучшее! Записывайтесь на презентацию уже сейчас. Количество мест ограничено. Станьте одними из первых в городе, кто предоставит клиенту эту услугу.



Запись по тел: +7 978 763 29 72

Смотрите видео, как мастера в Керчи работают с новинкой SKIN'S https://m.vk.com/video10133150_456239056?list=99e977183fa28a5477&from=wall10133150_2366