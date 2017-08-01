Широкий выбор масел и жидкостей для Вашего авто
Автохимия;
Автоэлектрика;
Аккумуляторы;
Расходные материалы на автомобили: японского, корейского, китайского и отечественного производителя;
Запчасти в наличии и под заказ:
Быстрота доставки заказанных деталей;
Работа с официальными поставщиками;
Высокое качество продукции
Магазин «Автоцентр» ул., Еременко, 11 (возле стадиона 50-летия Октября)
Ежедневно с 9 до 18 часов
Суббота с 9 до 15 часов
Воскресенье выходной
Стол заказов: 52-777; +7 978 097 63 43
Магазин «Автоцентр» - приходите, у нас есть все!