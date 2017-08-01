Под Керчью 10 августа, утром, в районе села Фонтаны столкнулись фура и автомобиль «КИА». После удара фура перевернулась на обочину. Фотографии и видео происшествия выложили участники социальный групп, - передает Керчь.ФМ
Фото, видео: соцсети
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Под Керчью 10 августа, утром, в районе села Фонтаны столкнулись фура и автомобиль «КИА». После удара фура перевернулась на обочину. Фотографии и видео происшествия выложили участники социальный групп, - передает Керчь.ФМ
Фото, видео: соцсети