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В августе дешевле, лови момент!

АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ по Крыму и России «РЕЛАКС»

приглашает принять участие в ТУРАХ С АКЦИОННОЙ СТОИМОСТЬЮ!

В стоимость туров уже включено : Проживание в отеле, завтраки, экскурсионное обслуживание, проезд и билеты на паром.

ВНИМАНИЕ!!! Идут активные продажи! Пожалуйста, бронируйте места заранее – оплатить можно позже. +7-978-014-41-05 Ирина.

СОЧИ 4 дня / 3 ночи

Стоимость - 7 400 руб. взрослым / 6 900 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+

Ближайшие даты выезда 25.08, 22.09

Большое путешествие!

НОВОРОССИЙСК + Абрау Дюрсо + СОЧИ + АБХАЗИЯ

7 дней/ 6 ночей

Внимание! Дополнительный выезд 18 августа и только на эту дату:

Стоимость – 10 999 руб. взрослым / 10 800 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+

Ближайшие даты выезда 15.08, 22.08, 29.08,05.09, 12.09, 19.09, 26.09:

Стоимость – 11 900 руб. взрослым / 10 800 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+

АДЫГЕЯ

6 дней / 5 ночей

Только на 24.08! Стоимость – 10 999 руб.

Ближайшие даты выезда 08.08, 24.08, 21.09, 10.10:

Стоимость – 11 500 руб. взрослым / 11 000 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ (10 городов!)

9 дней / 8 ночей

Только на 19.08! Стоимость – 23 200 руб.

Ближайшие даты выезда 19.08, 02.09, 30.09:

Стоимость – 25 000 руб. взрослым / 24 000 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+

Внимание! В стоимость данного тура уже включены входные билеты по маршруту.

КАВКАЗСКИЙ ЭКСПРЕСС

8 дней / 7 ночей

Только на даты 16.08 и 17.08! Стоимость – 15 500 руб.

Ближайшие даты выезда 16.08,17.08, 13.09,11.10, 22.10:

Стоимость – 16 500 руб. взрослым / 15 500 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+.

НЕ ПРОПУСТИ!

Цветение индийских лотосов на Тамани! Цветут они ТОЛЬКО В АВГУСТЕ – 1 раз в году!

Каждую субботу мы ездим на Тамань в ДОЛИНУ ЛОТОСОВ, любоваться этим зрелищем. Стоимость - 1 550 руб. / 1 250 руб. + билеты на паром.

А с 25 по 27 августа едем в путешествие с очень интересной и насыщенной программой:

ТАМАНЬ (Долина Лотосов) + АНАПА + Кабардинка + ГЕЛЕНДЖИК + Абрау Дюрсо + НОВОРОССИЙСК.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ДРУЗЬЯМИ!

Для дружных компаний и организованных групп –

% ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ %,

а также разработка индивидуальных нетривиальных маршрутов по Крыму и России.

Узнать о наличии мест, записаться на экскурсию и просто приятно поболтать с менеджером J можно по телефону:

+7-978-014-41-05 – Ирина

либо за чашечкой кофе в офисе АГЕНТСТВА ПУТЕШЕСТВИЙ «РЕЛАКС» на центральной улице города – ул. Ленина (справа от ТЦ Мега Центр).

Дружите со мной в социальных сетях – всегда рада новым друзьям!

https://vk.com/crimea.relax

https://ok.ru/profile/567999396210

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