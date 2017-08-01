В августе дешевле, лови момент!
АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ по Крыму и России «РЕЛАКС»
приглашает принять участие в ТУРАХ С АКЦИОННОЙ СТОИМОСТЬЮ!
В стоимость туров уже включено: Проживание в отеле, завтраки, экскурсионное обслуживание, проезд и билеты на паром.
ВНИМАНИЕ!!! Идут активные продажи! Пожалуйста, бронируйте места заранее – оплатить можно позже. +7-978-014-41-05 Ирина.
СОЧИ 4 дня / 3 ночи
Стоимость - 7 400 руб. взрослым / 6 900 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+
Ближайшие даты выезда 25.08, 22.09
Большое путешествие!
НОВОРОССИЙСК + Абрау Дюрсо + СОЧИ + АБХАЗИЯ
7 дней/ 6 ночей
Внимание! Дополнительный выезд 18 августа и только на эту дату:
Стоимость – 10 999 руб. взрослым / 10 800 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+
Ближайшие даты выезда 15.08, 22.08, 29.08,05.09, 12.09, 19.09, 26.09:
Стоимость – 11 900 руб. взрослым / 10 800 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+
АДЫГЕЯ
6 дней / 5 ночей
Только на 24.08! Стоимость – 10 999 руб.
Ближайшие даты выезда 08.08, 24.08, 21.09, 10.10:
Стоимость – 11 500 руб. взрослым / 11 000 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ (10 городов!)
9 дней / 8 ночей
Только на 19.08! Стоимость – 23 200 руб.
Ближайшие даты выезда 19.08, 02.09, 30.09:
Стоимость – 25 000 руб. взрослым / 24 000 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+
Внимание! В стоимость данного тура уже включены входные билеты по маршруту.
КАВКАЗСКИЙ ЭКСПРЕСС
8 дней / 7 ночей
Только на даты 16.08 и 17.08! Стоимость – 15 500 руб.
Ближайшие даты выезда 16.08,17.08, 13.09,11.10, 22.10:
Стоимость – 16 500 руб. взрослым / 15 500 руб. деткам до 14 лет и пенсионерам 60+.
НЕ ПРОПУСТИ!
Цветение индийских лотосов на Тамани! Цветут они ТОЛЬКО В АВГУСТЕ – 1 раз в году!
Каждую субботу мы ездим на Тамань в ДОЛИНУ ЛОТОСОВ, любоваться этим зрелищем. Стоимость - 1 550 руб. / 1 250 руб. + билеты на паром.
А с 25 по 27 августа едем в путешествие с очень интересной и насыщенной программой:
ТАМАНЬ (Долина Лотосов) + АНАПА + Кабардинка + ГЕЛЕНДЖИК + Абрау Дюрсо + НОВОРОССИЙСК.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ДРУЗЬЯМИ!
Для дружных компаний и организованных групп –
% ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ %,
а также разработка индивидуальных нетривиальных маршрутов по Крыму и России.
Узнать о наличии мест, записаться на экскурсию и просто приятно поболтать с менеджером J можно по телефону:
+7-978-014-41-05 – Ирина
либо за чашечкой кофе в офисе АГЕНТСТВА ПУТЕШЕСТВИЙ «РЕЛАКС» на центральной улице города – ул. Ленина (справа от ТЦ Мега Центр).
Дружите со мной в социальных сетях – всегда рада новым друзьям!
https://ok.ru/profile/567999396210
Также, мы АКТИВНО ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО КРЫМУ и Вам советуем!
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