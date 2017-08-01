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Фотостудия «5 ОКОН» запускает стильный и яркий фотопроект на берегу моря.

20 августа, в воскресенье, на территории базы отдыха "Белый Парус" в Героевке будут установлены эксклюзивные декорации в стиле "Хиппи" и "Бохо". Команда фотографов будет работать специально для керчан и гостей города.

Участникам обещают хорошее настроение и отдых в приятной атмосфере. Фотографы студии помогут подобрать подходящий образ и подскажут, как лучше встать в кадре.



Традиционно, предлагаем два пакета на выбор:



Пакет "GOLD":

- 1 час съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",

- все фотографии со съемок в базовой обработке,

- 10 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,

- в фотосессии могут принять участие до пяти человек,

- фото передаются вам в электронном варианте.

Стоимость: 4000 рублей.



Пакет "SILVER":

- полчаса съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",

- все фотографии со съемок в базовой обработке,

- 5 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,

- в фотосессии могут принять участие до трех человек,

- фото передаются вам в электронном варианте.

Стоимость: 2800 рублей.



Предварительная запись: +7 978 833 95 66.