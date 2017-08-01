Фотостудия «5 ОКОН» запускает стильный и яркий фотопроект на берегу моря.
20 августа, в воскресенье, на территории базы отдыха "Белый Парус" в Героевке будут установлены эксклюзивные декорации в стиле "Хиппи" и "Бохо". Команда фотографов будет работать специально для керчан и гостей города.
Участникам обещают хорошее настроение и отдых в приятной атмосфере. Фотографы студии помогут подобрать подходящий образ и подскажут, как лучше встать в кадре.
Традиционно, предлагаем два пакета на выбор:
Пакет "GOLD":
- 1 час съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",
- все фотографии со съемок в базовой обработке,
- 10 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,
- в фотосессии могут принять участие до пяти человек,
- фото передаются вам в электронном варианте.
Стоимость: 4000 рублей.
Пакет "SILVER":
- полчаса съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",
- все фотографии со съемок в базовой обработке,
- 5 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,
- в фотосессии могут принять участие до трех человек,
- фото передаются вам в электронном варианте.
Стоимость: 2800 рублей.
Предварительная запись: +7 978 833 95 66.