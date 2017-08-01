Сертифицированный официальный дистрибьютер фирмы Hörmann (Германия) производит продажу, установку и осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание оборудования произведенного концерном Hörmann.
Предприятие Hörmann является лидером по продажам ворот и приводов на европейском рынке.
Гаражные ворота и приводы, двери для дома и козырьки, двери – начиная
от подвального помещения до чердака – и всё это от одного производителя.
Hörmann не идет на компромиссы, когда дело касается качества продукции.
Мы предоставим Вам профессиональную консультацию, поможем с замерами и монтажом.
Всю продукцию фирмы Hörmann Вы можете приобрести у нас позвонив по телефону или прислав заявку на электронную почту. С образцами продукции можно ознакомится в нашем офисе в Керчи и на сайте нашей компании – vorota-crimea.com
20 Марта 2017 года стартует наша новая Акция!
- Ворота RenoMatic 42 Woodgrain: полотно ворот из секций толщиной 42 мм. Ширина: от 2500 мм до 5000 мм, высота от 2000 мм до 3000 мм. Цена комплекта ворот от 28 000 руб. (цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа).
- Входные двери ThermoPro46 и ThermoProШирина: от 895 мм до 1270 мм, высота: от 1885 мм до 2260 мм.
Замеры на объекте и расчеты для подготовки спецификации по заказу оперативно производятся квалифицированными специалистами фирмы.
Замеры на объекте и расчеты для подготовки спецификации по заказу оперативно производятся квалифицированными специалистами фирмы.
Контакты
Республика КРЫМ
г. Керчь ул. Гудованцева 2/12, офис 12
Тел/Факс:+7 (36561) 212 08
Моб.тел.: +7 (978) 851 4090,
+7 (978) 851 4091
Электронная почта: [email protected]
Сайт: www.vorota-crimea.com