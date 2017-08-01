На правах рекламы

Центр «Гармония» открывает двери для Вашего ребенка в мир знаний, творчества и увлекательных открытий.

Школа раннего развития «Умница» для детей от 1,6 до 7 лет при ЦРЛ «Гармония» предлагает комплексный и индивидуальный подход к организации развивающих занятий и подготовке к школе. Новые игры, новые друзья и открытия, праздники и приключения ждут ребят.

Работа Детского центра направлена на всестороннее и гармоничное развитие ребенка, поэтому мы отобрали все самое лучшее из отечественных и зарубежных методик.

Малыши творят, играют, танцуют, поют, общаются, изучают иностранный язык и, конечно, не догадываются, что увлекательные занятия представляют собой тщательно продуманную систему упражнений, направленную на их развитие и подготовку к школе.

Кроме того, мы предлагаем:

Театральную и художественную студию для детей 4 - 14 лет;

Танцевальную студию для детей от 3 лет;

Игровой фитнес «Мама + малыш»;

Кружок «ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ»

Английский язык для школьников и взрослых;



Индивидуальные коррекционно-развивающие программы;



Психологическое консультирование;

Занятия с логопедом и дефектологом.

«Гармония»- это уникальное место для талантливых детей и заботливых родителей.

Мы рады подарить Вашему ребенку минуты радости и любви!

Нам 17 лет! Мы гордимся своими выпускниками!

Узнавать больше интересной информации и выиграть бесплатный месячный абонемент Вы сможете, вступив в нашу группу https://vk.com/garmoniya_kerch

Справки и запись на собеседование с психологом

по тел. +7-978-824-65-66, 6-20-70.

Наш адрес: ул. Козлова, д.19, пом.11