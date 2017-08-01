ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КЕРЧЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
объявляет набор на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА в 2017 году
по следующим профессиям:
на базе 9 классов (срок обучения — 2 года 10 месяцев)
- «Мастер отделочных строительных работ»
- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)»
- «Слесарь по ремонту строительных машин»
на базе 9 классов (срок обучения — 3 года 10 месяцев)
- «Повар, кондитер»
на базе 11 классов (срок обучения — 10 месяцев)
- «Мастер отделочных строительных работ»
- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
на базе 11 классов (срок обучения — 1 год 10 месяцев)
- «Повар, кондитер» (на платной основе)
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
(конкурс документов об образовании)
Иногородним предоставляется общежитие и питание в столовой
Адрес: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 2,
(проезд автобусами № 5, 20, 26, 41
до остановки «Управление ЖРК» или «ТЭЦ»)
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Телефоны:
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(36561) 3-46-48
+7-978-833-89-17
+7-918-946-96-59
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