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«Керченский технологический техникум» объявляет набор на бюджетные места

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КЕРЧЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» объявляет набор на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА в 2017 году

по следующим профессиям: на базе 9 классов (срок обучения — 2 года 10 месяцев) - «Мастер отделочных строительных работ» - «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)» - «Слесарь по ремонту строительных машин» на базе 9 классов (срок обучения — 3 года 10 месяцев) - «Повар, кондитер» на базе 11 классов (срок обучения — 10 месяцев) - «Мастер отделочных строительных работ» - «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» на базе 11 классов (срок обучения — 1 год 10 месяцев) - «Повар, кондитер» (на платной основе) БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ (конкурс документов об образовании) Иногородним предоставляется общежитие и питание в столовой Адрес: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 2,

(проезд автобусами № 5, 20, 26, 41

до остановки «Управление ЖРК» или «ТЭЦ») Телефоны: (36561) 3-46-48 +7-978-833-89-17 +7-918-946-96-59 Сайт: KERCHTT.RU

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