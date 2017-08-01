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Друзья, ждем вас 20 августа на нашем модном и ярком фотопроекте в стиле "Хиппи".



Это незабываемые эмоции и художественные снимки на долгую память! Приходите сами, берите с собой друзей, родственников и близких. Мы гарантируем вам яркие впечатления!

На территории базы отдыха "Белый Парус" в Героевке мы установим эту яркую декорацию и будем работать для вас.



Традиционно, предлагаем два пакета на выбор:



Пакет "GOLD":

- 1 час съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",

- все фотографии со съемок в базовой обработке,

- 10 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,

- в фотосессии могут принять участие до пяти человек,

- фото передаются вам в электронном варианте.

Стоимость: 4000 рублей.



Пакет "SILVER":

- полчаса съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",

- все фотографии со съемок в базовой обработке,

- 5 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,

- в фотосессии могут принять участие до трех человек,

- фото передаются вам в электронном варианте.

Стоимость: 2800 рублей.



Предварительная запись: +7 978 833 95 66. Подробная информация в нашей группе в ВК: https://vk.com/5ok_on