Друзья, ждем вас 20 августа на нашем модном и ярком фотопроекте в стиле "Хиппи".
Это незабываемые эмоции и художественные снимки на долгую память! Приходите сами, берите с собой друзей, родственников и близких. Мы гарантируем вам яркие впечатления!
На территории базы отдыха "Белый Парус" в Героевке мы установим эту яркую декорацию и будем работать для вас.
Традиционно, предлагаем два пакета на выбор:
Пакет "GOLD":
- 1 час съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",
- все фотографии со съемок в базовой обработке,
- 10 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,
- в фотосессии могут принять участие до пяти человек,
- фото передаются вам в электронном варианте.
Стоимость: 4000 рублей.
Пакет "SILVER":
- полчаса съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",
- все фотографии со съемок в базовой обработке,
- 5 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,
- в фотосессии могут принять участие до трех человек,
- фото передаются вам в электронном варианте.
Стоимость: 2800 рублей.
Предварительная запись: +7 978 833 95 66. Подробная информация в нашей группе в ВК: https://vk.com/5ok_on