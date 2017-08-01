Керченский городской суд вынес приговор в отношении 50-летнего жителя Керчи. На основании представленных прокуратурой доказательств его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, в значительном размере), ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение не незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере), ч. 1 ст. 228 (незаконное хранение наркотических средств, в значительном размере) УК РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что керчанин занимался сбытом марихуаны, объемы которой хранившейся в его доме составили 3 кг.

Согласно позиции прокурора, виновному назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.