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БУДЬ ПЕРВЫМ ВМЕСТЕ С ШОУ-БАЛЕТОМ «АЛИСА»!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ЛУЧШИМ!

Никому не дано предугадать, кем вырастут эти дети, но они будут намного счастливее тех, кто сидит дома и намного духовно богаче, так как они могли прикоснуться к прекрасному.

Шоу-балет Галины Шалмановой «Алиса» объявляет набор.

Организационное собрание и просмотр детей состоится 30 и 31 августа в 18 часов по адресу: ул. Орджоникидзе, 88, КДК «Корабел», каб. 88. (Детям иметь удобную одежду: шортики, маечка, носочки).

Стать его участником может каждый. Шоу-балет «Алиса» - это 25 лет творческой деятельности. Сегодня – это более 150 девчонок – целеустремленных, собранных, здоровых, веселых и таких разных. Сегодня «Алиса» один из ведущих коллективов России, участник многих масштабных проектов в Москве – фестиваль детского танца «Светлана» (под руководством примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой), обладатель Гран – При Национальной премии детского танца Ильзе Лиепы, выступление на лучших площадках страны – Государственный концертный зал «Россия», Театр Российской Армии.

Вырастет ли из вашего ребенка танцор или нет, уже не важно, но он научится в любой сфере деятельности выкладываться по полной. А это дорого стоит.

Студия современной хореографии при шоу-балете «Алиса» объявляет:

Набор детей на новый учебный год:

Подготовительный курс хореографии - от 3-х до 6 лет в группу "Азбука танцевального движения". Ваши дети научатся основам хореографии (ритмике, пластике, постановке корпуса).

Образовательный курс хореографии - от 7 до 11 лет шоу-балет "Алиска" (гимнастика, основы классического танца, детский, эстрадный танец)

Основное обучение - от 12 лет и старше шоу-балет "Алиса" (классический танец, современная хореография)

Если кратко охарактеризовать атмосферу, царящую в коллективе, то это будут: исключительная справедливость и сотню раз повторяемое слово «труд»,- по мнению его педагога это основные составляющие успеха и этим секретом охотно делятся педагоги коллектива.

Так важно педагогическое качество первого учителя для самых первых ученических шагов.

Художественный руководитель, балетмейстер коллектива – заслуженный работник культуры Республики Крым, главный балетмейстер - постановщик многих городских мероприятий, член жюри и лауреат международных конкурсов и фестивалей в Польше, Чехии, Венгрии, Болгарии, Германии, России, Украины - Галина Шалманова.

Узнайте больше о наших возможностях, связавшись с нами по телефону: +7 978 836 73 30.