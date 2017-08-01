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Дорогие гости и жители города!



14 августа при кондитерской-пекарне распахнутся двери в уютный магазин "Лакомка" по ул. Борзенко,2.

Каждый день мы готовим для вас свежие торты, пирожные, десерты и печенье.



С удовольствием примем заказ на индивидуальный торт к вашему торжеству!



Залог качества – в использовании только натуральных ингредиентов, профессионализме и ответственном отношении к своему делу.



Работаем для вас с самого утра и до позднего вечера!

Уютный магазин "Лакомка" по ул. Борзенко,2.

Режим работы с 9:00 до 20:00, без перерыва и выходных