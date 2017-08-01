Двигаться, бегать, прыгать, играть – это заложено в детях с рождения. Естественная потребность в движении позволяет ребенку развивать свое тело, укреплять мышцы, открывать в себе новые возможности.
Ритмичный танец, наполненный энергией и задором, поможет телу избавиться от излишек энергетического балласта и получить порцию эндорфинов.
Танец Зумба пришел к нам из горячих стран, где каждое движение человека благословлено лучом солнца. Наверное, поэтому, зумба настолько энергичная, зажигательная и стильная. Танцевать зумбу без улыбки невозможно!
ЦРР «Умка» объявляет об открытии нового танцевального направления!
Зумба для мам и детей
Курс «Zumba fitness kids with moms»
Занятия ориентированы для совместного времяпрепровождения мам и детей. Мы приглашаем всех энергичных мамочек любого возраста вместе с детьми (от 3-х лет) на занятия! Комбинированная программа учитывает потребности взрослых и детей в движении, а также игровой момент.
Курс построен таким образом, чтобы помочь женщинам решить сразу несколько вопросов:
- избавиться от лишних килограммов;
- прийти в форму после родов;
- получить необходимую физическую нагрузку для поддержания мышц в тонусе;
- активно и с пользой провести время вместе с ребенком
Восточные танцы для взрослых и подростков
Женственность, подобно лотосу, раскрывается постепенно: лепесток за лепестком. Развивать это свойство в себе, наполнять тело грациозностью, душу – любовью, а взгляд – счастьем, нужно уже с подросткового возраста. Курс восточных танцев создан для юных девушек, молодых женщин, и зрелых дам. Регулярно посещая занятия, Вы ощутите положительные перемены:
- Улучшение самочувствия, укрепление вестибулярного аппарата
- Тело станет более гибким, чувственным, грациозным
- Костный аппарат укрепится и станет более выносливым
- «Уйдут» лишние килограммы
- Женственность пробудится и раскроется по-новому
Ждем Вас по адресу: ул.Ворошилова, 19
Запись и детали по тел.: + 7 978 79 24 555