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Двигаться, бегать, прыгать, играть – это заложено в детях с рождения. Естественная потребность в движении позволяет ребенку развивать свое тело, укреплять мышцы, открывать в себе новые возможности.

Ритмичный танец, наполненный энергией и задором, поможет телу избавиться от излишек энергетического балласта и получить порцию эндорфинов.

Танец Зумба пришел к нам из горячих стран, где каждое движение человека благословлено лучом солнца. Наверное, поэтому, зумба настолько энергичная, зажигательная и стильная. Танцевать зумбу без улыбки невозможно!

ЦРР «Умка» объявляет об открытии нового танцевального направления!

Зумба для мам и детей

Курс «Zumba fitness kids with moms»

Занятия ориентированы для совместного времяпрепровождения мам и детей. Мы приглашаем всех энергичных мамочек любого возраста вместе с детьми (от 3-х лет) на занятия! Комбинированная программа учитывает потребности взрослых и детей в движении, а также игровой момент.

Курс построен таким образом, чтобы помочь женщинам решить сразу несколько вопросов:

избавиться от лишних килограммов;

прийти в форму после родов;

получить необходимую физическую нагрузку для поддержания мышц в тонусе;

активно и с пользой провести время вместе с ребенком

Восточные танцы для взрослых и подростков

Женственность, подобно лотосу, раскрывается постепенно: лепесток за лепестком. Развивать это свойство в себе, наполнять тело грациозностью, душу – любовью, а взгляд – счастьем, нужно уже с подросткового возраста. Курс восточных танцев создан для юных девушек, молодых женщин, и зрелых дам. Регулярно посещая занятия, Вы ощутите положительные перемены:

Улучшение самочувствия, укрепление вестибулярного аппарата

Тело станет более гибким, чувственным, грациозным

Костный аппарат укрепится и станет более выносливым

«Уйдут» лишние килограммы

Женственность пробудится и раскроется по-новому

Ждем Вас по адресу: ул.Ворошилова, 19

Запись и детали по тел.: + 7 978 79 24 555