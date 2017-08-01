На правах рекламы

Центр раннего развития «Антошка» приглашает детей 2-7 лет



Для детей 1,5-3 лет - "Занятия с мамой"



Веселые и динамичные занятия в дружеской атмосфере помогут ребенку развить речь, мелкую моторику, начальные математические и графические навыки, научат взаимодействию с другими детьми и взрослыми. В будущем это позволит ему быстрее и проще адаптироваться в детском саду или в детском коллективе.

Для детей 3-6 лет - "Я и мой мир"



Занятия в группах направлены на комплексное развитие психических процессов - память, внимание, мышление, воображение... Математические, графические, грамматические пространственные представления выстраиваются в понятную картину окружающего мира. Это является предпосылками развития интеллекта ребенка .

Формируются навыки обучения и общения (тренинги, развивающие игры) - дети учатся находить общий язык со сверстниками, понимают как взаимодействовать с преподавателем, и вообще - что такое "учиться".

Английский для малышей - в простых и понятных для ребенка действиях - игра, песни, сказки с картинками, закладывается начальный словарный запас, ребенок понимает и повторяет речевые конструкции английской речи - и все это легко и весело!



Для детей 6-7 лет - "Скоро в школу"



Комплексная подготовка к школе: математика, пространственные представления. Основы письма - развитие мелкой моторики, освоение начальных элементов написания букв и цифр. Чтение и понимание текста, знания об окружающем мире, английский язык и многое - многое другое, что так необходимо современным детям в школе.



"Английский для малышей и школьников"



- Эффективные игровые методики

- Занимательные задания по грамматике

- Помощь в усвоении школьной программы.

В программе охватываются все аспекты языка: постановка произношения, развитие навыков разговорной речи, аудирование (восприятие на слух)

Мини - ясли



Группы неполного дня для самых маленьких. В этом году родители могут привести детей в утренние и вечерние группы. Малыши весело и интересно проводят время в компании чутких профессиональных педагогов

Творческая мастерская "Акварель" детям 4-14 лет



Арт-студия «Акварель» даёт отличную возможность полезно и интересно провести время . Дети своими руками смогут создать необычные и неожиданные «произведения искусства», встретиться с самыми разнообразными практическими заданиями, охватывающими весь арсенал художественных средств.



Песочная анимация



Пескография, песочная анимация - это способ творчества, который развивает у ребенка способность к самовыражению и творческому восприятию мира, помогает развивать у детей память, внимание и пространственное воображение.

Создавая неповторимый мир на песке малыш с помощью разнообразных фигурок, выражает все свои фантазии и переживания. Этот вид деятельности способствует также расслаблению и успокоению нервной системы.

• Консультации психолога и логопеда



Специфика нашего центра:



– небольшие по составу группы (5 – 6 человек), что позволяет нашим преподавателям создавать раскованную и творческую атмосферу не только на занятиях, но и в перерывах между ними, находить индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая его физические и психологические особенности, а так же распознать и развить его способности и таланты.

- для каждого ребенка составляется индивидуальная программа занятий, которая учитывает особенности восприятия и усвоения нового материала

- наши филиалы расположены в разных районах города, вы можете выбрать тот, который вам удобен.



Адреса наших центров:



• Район Войкова: ул. Кирова, 89 – КГЦДЮТ (бывший «Дворец Пионеров»), каб. 219, 220

• Район Аршинцево: ул. Орджоникидзе, 88 - КДК «Корабел», каб. 76

• Район Автовокзала: ул. Мирошника 1В, второй этаж, пансионат «Лазурный» (рядом со стадионом им.50-летия Октября).

Контакты:

+7 (978) 818-81-10

antoshka-kerch.com

[email protected]





А также, наши странички в социальных сетях:

«Центр раннего развития Антошка»

«Одноклассники» - https://ok.ru/group/54637975175169

«Facebook»- https://www.facebook.com/antoshka.kerch/?ref=aymt_homepage_panel#

«VK» - https://vk.com/antoshka_kerch