Центр раннего развития «Антошка» приглашает детей 2-7 лет
Для детей 1,5-3 лет - "Занятия с мамой"
Веселые и динамичные занятия в дружеской атмосфере помогут ребенку развить речь, мелкую моторику, начальные математические и графические навыки, научат взаимодействию с другими детьми и взрослыми. В будущем это позволит ему быстрее и проще адаптироваться в детском саду или в детском коллективе.
Для детей 3-6 лет - "Я и мой мир"
Занятия в группах направлены на комплексное развитие психических процессов - память, внимание, мышление, воображение... Математические, графические, грамматические пространственные представления выстраиваются в понятную картину окружающего мира. Это является предпосылками развития интеллекта ребенка .
Формируются навыки обучения и общения (тренинги, развивающие игры) - дети учатся находить общий язык со сверстниками, понимают как взаимодействовать с преподавателем, и вообще - что такое "учиться".
Английский для малышей - в простых и понятных для ребенка действиях - игра, песни, сказки с картинками, закладывается начальный словарный запас, ребенок понимает и повторяет речевые конструкции английской речи - и все это легко и весело!
Для детей 6-7 лет - "Скоро в школу"
Комплексная подготовка к школе: математика, пространственные представления. Основы письма - развитие мелкой моторики, освоение начальных элементов написания букв и цифр. Чтение и понимание текста, знания об окружающем мире, английский язык и многое - многое другое, что так необходимо современным детям в школе.
"Английский для малышей и школьников"
- Эффективные игровые методики
- Занимательные задания по грамматике
- Помощь в усвоении школьной программы.
В программе охватываются все аспекты языка: постановка произношения, развитие навыков разговорной речи, аудирование (восприятие на слух)
Мини - ясли
Группы неполного дня для самых маленьких. В этом году родители могут привести детей в утренние и вечерние группы. Малыши весело и интересно проводят время в компании чутких профессиональных педагогов
Творческая мастерская "Акварель" детям 4-14 лет
Арт-студия «Акварель» даёт отличную возможность полезно и интересно провести время . Дети своими руками смогут создать необычные и неожиданные «произведения искусства», встретиться с самыми разнообразными практическими заданиями, охватывающими весь арсенал художественных средств.
Песочная анимация
Пескография, песочная анимация - это способ творчества, который развивает у ребенка способность к самовыражению и творческому восприятию мира, помогает развивать у детей память, внимание и пространственное воображение.
Создавая неповторимый мир на песке малыш с помощью разнообразных фигурок, выражает все свои фантазии и переживания. Этот вид деятельности способствует также расслаблению и успокоению нервной системы.
• Консультации психолога и логопеда
Специфика нашего центра:
– небольшие по составу группы (5 – 6 человек), что позволяет нашим преподавателям создавать раскованную и творческую атмосферу не только на занятиях, но и в перерывах между ними, находить индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая его физические и психологические особенности, а так же распознать и развить его способности и таланты.
- для каждого ребенка составляется индивидуальная программа занятий, которая учитывает особенности восприятия и усвоения нового материала
- наши филиалы расположены в разных районах города, вы можете выбрать тот, который вам удобен.
Адреса наших центров:
• Район Войкова: ул. Кирова, 89 – КГЦДЮТ (бывший «Дворец Пионеров»), каб. 219, 220
• Район Аршинцево: ул. Орджоникидзе, 88 - КДК «Корабел», каб. 76
• Район Автовокзала: ул. Мирошника 1В, второй этаж, пансионат «Лазурный» (рядом со стадионом им.50-летия Октября).
Контакты:
+7 (978) 818-81-10
antoshka-kerch.com
[email protected]
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