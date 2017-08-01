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Осуществляем изготовление корпусной мебели, шкафов купе, детских, кухонь, лестниц под заказ. Высококачественная и стильная мебель, изготовленная по индивидуальным проектам.

Наши принципы:

1.Индивидуальный подход к каждому клиенту и к его будущему изделию;

2.Внимательность и постоянная взаимосвязь на протяжении всего этапа изготовления мебели;

3.Никаких штампов и шаблонов. Осознанность в исполнении;

4.Безупречное качество изготовления мебели, независимо от ее стоимости.

Постоянное совершенствование. Разработка новых идей и технологий изготовления мебели. Нестандартные решения в проектируемой мебели!



Обращаться по адресу: г.Керчь ул.Шевякова, 174(офис); тел. +79787116863

(Дмитрий Владимирович).

ул. Горького, 2ж (район магазина «ФРЭШ»)

http://vk.com/club58745752