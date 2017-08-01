Центр восстановления зрения "ПРО-ЗРЕНИЕ" – это специализированный медицинский центр лечения и диагностики глазных заболеваний. Здесь Вы можете пройти полное диагностическое обследование, необходимое для определения точного состояния глаз, оптимально подходящей методики лечения, возможности и целесообразности проведения той или иной операции.
Для лечения и диагностики используется новейшее оборудование ведущих производителей, таких как Reichert (США), QUANTEL MEDICAL (Франция), Haag-Streit (Швейцария), TOPCON (Япония).
Опытная команда врачей-офтальмологов проводит лечение таких болезней как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и зрительного нерва. Особое внимание в центре "ПРО-ЗРЕНИЕ" уделяется больным сахарным диабетом.
Перечень диагностических и лечебных методов, проводимых специалистами в центре восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ»:
- офтальмоскопия;
- гониоскопия;
- авторефракто-кератометрия;
- тонометрия;
- компьютерная периметрия;
- А-сканирование;
- В-сканирование (УЗИ-глаза);
- фундус-камера (фото глазного дна);
- офтальмометрия;
- пахометрия.
- подбор, как простых, так и сложных очков;
- удаление инородных тел;
- курсовое консервативное лечение, парабульбарные инъекции;
- хирургическое удаление птеригиума;
- хирургическое удаление холязиона;
- хирургическое удаление папилом век;
- аппаратное лечение «Амблиокор»;
- лазерная коагуляция при хориоретините, диабетической ретинопатии, периферической дистрофии сетчатки, отслойке сетчатки;
- трабекулопластика;
- гониопластика;
- хирургия глаукомы (СТЭК);
- хирургия катаракты (факоэмульсификация).
Так же в центре "ПРО-ЗРЕНИЕ" существует терапевтическая база для лечения заболеваний рефракции у детей и взрослых. Пациентам, страдающим близорукостью, предложат ночную рефракционную терапию при помощи линз PARAGON CRT. Paragon CRT – это специально разработанные терапевтические контактные линзы, которые мягко и временно изменяют кривизну поверхности роговицы, пока Вы спите. Эффект, полученный в результате рефракционной терапии, когда Вы снимаете линзу, напоминает результат лазерной коррекции и длится до 76 часов.
В центр восстановления зрения "ПРО-ЗРЕНИЕ" всегда рады Вам помочь и ответить на все вопросы.
О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалистов.
Центр восстановления зрения "ПРО-ЗРЕНИЕ"
г. Керчь, ул. Кирова, 25
Тел.: 6-12-29, + 7 978 002 45 16