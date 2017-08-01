На правах рекламы

В сентябре у нас открывается творческая группа по видеосъемке, монтажу и режиссуре.



Наша команда профессионалов готова развивать творческий потенциал и художественный вкус в ваших детях.



Продолжается запись в группу киношколы "5 ОКОН".



Мы разработали увлекательный и познавательный курс для детей от 10 до 16 лет.



- Интересная форма обучения, построенная на увлекательных практических занятиях,

- Участие в съемках творческих проектов и передач,

- Практика в команде с деятелями кино,

- Выездные киноэкскурсии,

- Дополнительное внешкольное развитие и правильное воспитание,

- И многое другое...



И, кстати, наличие техники совсем не обязательно. В нашей студии есть необходимая для обучения техника.



Группа начнет обучение с сентября. Занятия (понедельник-среда-пятница в 17:00).

Стоимость обучения: 3500 в месяц.

Подробности и запись: +7 978 833 95 66.