В сентябре у нас открывается творческая группа по видеосъемке, монтажу и режиссуре.
Наша команда профессионалов готова развивать творческий потенциал и художественный вкус в ваших детях.
Продолжается запись в группу киношколы "5 ОКОН".
Мы разработали увлекательный и познавательный курс для детей от 10 до 16 лет.
- Интересная форма обучения, построенная на увлекательных практических занятиях,
- Участие в съемках творческих проектов и передач,
- Практика в команде с деятелями кино,
- Выездные киноэкскурсии,
- Дополнительное внешкольное развитие и правильное воспитание,
- И многое другое...
И, кстати, наличие техники совсем не обязательно. В нашей студии есть необходимая для обучения техника.
Группа начнет обучение с сентября. Занятия (понедельник-среда-пятница в 17:00).
Стоимость обучения: 3500 в месяц.
Подробности и запись: +7 978 833 95 66.