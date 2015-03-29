Постоянный читатель сайта Керчь.ФМ прислал видео речки, которая образовалась под мостом в районе АТП.

«В этом месте вода бежала, потихоньку, бежит и, наверное, будет бежать. Но вот уже на протяжении недели вода здесь несётся как будто бы с гор. Ледников у нас не наблюдается, снега не тают, а вода бежит. Хотел посмотреть источник этой воды, но в таких камышах всё что угодно спрятать можно. Есть всё-таки подозрение, что источником является проходящий рядом водовод, нехилого размера, да и "речка" что-то сильно отдаёт хлоркой. Может кто-то внесёт ясность?»