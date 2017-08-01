Дорогие гости и жители города!
14 августа при кондитерской-пекарне распахнутся двери в уютный магазин "Лакомка" по ул. Борзенко,2.
Каждый день мы готовим для вас свежие торты, пирожные, десерты и печенье.
С удовольствием примем заказ на индивидуальный торт к вашему торжеству!
Залог качества – в использовании только натуральных ингредиентов, профессионализме и ответственном отношении к своему делу.
Работаем для вас с самого утра и до позднего вечера!
Уютный магазин "Лакомка" по ул. Борзенко,2.
Режим работы с 9:00 до 20:00, без перерыва и выходных