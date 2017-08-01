На правах рекламы

Если женщина с регулярной половой жизнью не предохраняется, а беременность не наступает в течение 1,5-2 лет, то ей диагностируется бесплодие. Специалисты разделяют бесплодие по двум признакам:

абсолютное – когда патологии репродуктивных органов женщины полностью исключают возможность естественного зачатия;

относительное — когда при помощи медикаментов есть возможность изменить ситуацию.

Женское бесплодие можно разделить на первичное, при котором женщина ни разу на беременела, и вторичное, когда женщина имеет в анамнезе беременность.

Безусловно, бесплодие – это сложная ситуация для семейной пары, а также для мужчины и женщины по отдельности. Однако современные методики, позволяют устранить многие причины бесплодия.

В клинике «Глобал Медик Групп» можно пройти все необходимые исследования, сдать анализы, после которых высококвалифицированные специалисты назначат наиболее эффективную терапию для каждого индивидуального случая.

*Врач акушер-гинеколог Лушникова Наталья Анатольевна.

Ул. Маршала-Еременко 7К

тел. +7-978-024-81-11, +7-978-935-30-50

www.mirmrt.com

Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!