Если женщина с регулярной половой жизнью не предохраняется, а беременность не наступает в течение 1,5-2 лет, то ей диагностируется бесплодие. Специалисты разделяют бесплодие по двум признакам:
- абсолютное – когда патологии репродуктивных органов женщины полностью исключают возможность естественного зачатия;
- относительное — когда при помощи медикаментов есть возможность изменить ситуацию.
Женское бесплодие можно разделить на первичное, при котором женщина ни разу на беременела, и вторичное, когда женщина имеет в анамнезе беременность.
Безусловно, бесплодие – это сложная ситуация для семейной пары, а также для мужчины и женщины по отдельности. Однако современные методики, позволяют устранить многие причины бесплодия.
В клинике «Глобал Медик Групп» можно пройти все необходимые исследования, сдать анализы, после которых высококвалифицированные специалисты назначат наиболее эффективную терапию для каждого индивидуального случая.
*Врач акушер-гинеколог Лушникова Наталья Анатольевна.
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