В нашем магазине представлен широкий ассортимент крупной и мелкой бытовой техники, техники для кухни и климатической техники от известных производителей.



Если интересующего Вас товара нет в наличии в магазине, мы с радостью привезем Вам его под заказ по эксклюзивной цене.



Наша работа – создавать комфорт и уют в Вашем доме!

Наш адрес: г. Керчь, ул. Ерёменко, 30 (во дворе швейной фабрики)

Тел.: +7 (365-61) 5-67-93

Моб.: +7 (978) 222-97-01

График работы: с 09:00 до 18:00

суббота - с 09:00 до 17:00

воскресенье - с 09:00 до 15:00