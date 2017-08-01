На правах рекламы

Впервые в Крыму! Уникальное предложение на дентальную имплантацию и протезирование со скидкой от 10 до 20 %. Только до 31 августа 2017 года! 100% гарантия!

При поддержке крупнейшего европейского производителя Medical Instinct (Германия), система имплантации Bone Trust, а также непосредственной коммуникации с клиникой Schloss Schellensttein г.Ольсберг (Германия) и клиникой Zahnklinik am Phoenixsee г.Дортмунд (Германия) с предоставлением аккредитованных европейских протоколов имплантации Dr.Friedberg и Dr.Schmidt под научным руководством профессора Ф.Кури и только до конца лета! В Крыму операции проходят на базе медицинского центра «Мед-Сервис Плюс» в г.Керчи, главный врач Запорожцев А.А., челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, действительный член Российской Ассоциации Стоматологической Имплантации, член Ассоциации стоматологов Крыма, подразделение Стоматологической Ассоциации России СтАР, действительный член Европейской Ассоциации Черепно-Челюстно-Лицевой Хирургии EACMFS, секретариат в г. West Sussex (Великобритания), стажировка в независимом Международном Центре Лазерного Обучения (ICLE) в США, участник Стратегического Совета по социально-экономическому развитию администрации г.Керчь, помощник депутата Государственного Совета Республики Крым, прошёл повышение квалификации по авторским курсам «Костно-пластические вмешательства» и «Пластика мягких тканей» в клинике Schloss Schellensttein в г.Ольсберг (Германия) в 2017 году.

От акционного предложения к инновациям - мы используем целый ряд новейших методик, позволяющих выполнить, казалось ещё недавно, невозможную задачу. Речь идёт о лазерной имплантации зубов, эксклюзивно представленной в челюстно-лицевом отделении медицинского центра «Мед-Сервис Плюс» в г. Керчи.

Стоматологические лазерные системы в имплантации зубов, пародонтологии, пластической и хирургии в целом – гарантия здоровья и красоты, при минимальных врачебных вмешательствах. Новейшие медицинские лазеры клиника «Мед-Сервис Плюс» использует при имплантации зубов, пластике уздечек языка и губ, лоскутных операциях в пародонтологии, коррекции десневого прилегания, при сложных удалениях ретинированных и дистопированных зубов, стерилизации корневых каналов перед пломбированием, удалении новообразований, пластической хирургии и косметологии, хирургии варикоза и лазерной депиляции, и других отраслях медицины.

Действительно, инновационные методики лазерной имплантации зубов позволяют провести данные процедуры безболезненно, бескровно, с кратчайшими сроками приживления и гарантированным результатом и без разреза.

Возможно протезирование зубов без обточки! Вы получаете абсолютно функциональную, здоровую, белоснежную улыбку. Недаром считается – здоровые красивые зубы признак здорового человека. А в современной интерпретации можно добавить и признак успешного, уверенного в себе человека, ценящего своё здоровье.

А если вспомнить про революционную мембранную технику, эффективные методики анестезии одноразовыми инъекторами, инновации в костной пластике, новейшие ортодонтические технологии, цифровые и лазерные ноу-хау, высочайший уровень реконструктивной стоматологии, современные возможности эндодонтии и комфорт на детском приёме в медицинском центре «Мед-Сервис Плюс», можно быть уверенным – мы предлагаем Вам лучшее! В применении к специальному предложению – высочайшее немецкое качество доступно в Крыму!

Работаем без выходных!

А так же у Вас есть уникальная возможность оформить необходимое лечение в рассрочку или же по страховому возмещению. Наша клиника успешно сотрудничает со многими страховыми компаниями, Вам для этого нужно всего лишь обратиться к нам и мы всё сделаем сами. Для оформления рассрочки нужно будет утвердить план лечения с нашим стоматологом и заключить договор на удобный для Вас срок. Более подробную информацию Вы можете получить у наших консультантов по телефонам +7 978 701 95 30, +7 978 223 09 95, +7 978 223 09 94, городские номера 2 82 83 и 5 62 90.

Для тех, кто у нас еще не был, появилась удивительная возможность совершить прогулку по Медицинскому Центру «Мед-Сервис Плюс» не выходя из дома с помощью вертуального 3 D тура http://medkerch.com/medservise.html

Больше информации на сайте www.medkerch.com