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Центр «Репетитор Плюс» объявляет набор учащихся школ на занятия в новом учебном году по следующим предметам:

Математика, физика, химия, биология, обществознание, история, русский и английский языки

Наши опытные преподаватели обеспечат эффективную подготовку учащихся 9, 10 и 11 классов к ОГЭ, ЕГЭ;

Помогут справиться с проблемами в усвоении материала; выполнить домашние задания; пройти углубленный курс по предмету; подготовиться к олимпиадам и контрольным работам.

Наши занятия увлекательны, эффективны и доступны.

Наши выпускники – обладатели высоких баллов при поступлении и студенты бюджетной формы обучения лучших ВУЗов.

Территориально – центр города.

Детали по тел. +7 978 833 88 52; +7 978 833 88 32