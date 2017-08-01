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«Экопласт-Керчь»

пер. Кооперативный, 8 + 7 978 78 88 424, 6 20 89

ул. Сморжевского, 4 + 7 978 884 84 01

www.ecoplast-kerch.ru

Также предлагаем установку металлопластиковых балконов и лоджий под ключ любых конфигураций и сложности. При желании получить идеальный результат при ремонте балкона, либо лоджии, услуги компании «Экопласт-Керчь» являются лучшим решением. Мы предлагаем следующий комплекс услуг:

выполнение замеров с выездом специалистов на дом;

предоставление консультаций по вопросу;

разработка проекта ремонта балкона, или лоджии с учетом пожеланий заказчика;

обеспечение необходимых мер по усилению конструкции балкона;

ремонт, отделка и утепление крыши;

монтаж оконных конструкций, подоконников, отливов, козырьков и пр.;

проведение внутренних отделочных работ;

установка осветительного оборудования и другое.

Подробнее о каждом виде работ Вы можете узнать у наших ведущих специалистов по тел. +7 978 78 88 424; + 7 978 884 84 01, либо посетив наш сайт www.ecoplast-kerch.ru

На сегодняшний день актуальным является вопрос по расширению балконов, или лоджий. Для обеспечения надежного выполнения заказа, в зависимости от особенности старой балконной конструкции, мы предлагаем два варианта увеличения площади балкона:

с выносом передней части конструкции;

посредством расширения площади по периметру.

Доверяя обустройство, или увеличение балконной конструкции нашим специалистам, вы получаете качественно выполненную работу и ощутимую экономию денежных средств.

Более подробную консультацию Вы можете получить по тел. +7 978 78 88 424;

+ 7 978 884 84 01.

Более подробно о нас и о всех наших услугах Вы можете узнать на сайте www.ecoplast-kerch.ru

Если вы уже определились с выбором, заказывайте наши окна прямо сейчас и получайте скидку.

«Экопласт-Керчь» – это правильные окна, двери, балконы в Керчи, высокое качество и низкие цены.

Ждем Вас по адресу: пер. Кооперативный, 8 офис 1 +7 978 78 88 424 6 20 89

ул. Сморжевского, 4 +7 978 884 84 01

Уюта и тепла вашему дому! С уважением, компания «Экопласт-Керчь».