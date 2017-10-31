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На правах рекламы

Акция! На шиномонтаж: дарим вентили подкачки в подарок!

Акция! При шиномонтаже колес радиусом от R16 дарим вентили подкачки в подарок Срок действия: 16.10 по 31.10.17 Качественно и быстро! Мы находимся на ул. Сакко 2,поворот на 2-ую Поликлинику БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 9ч до 18ч +7 978 835 06 65

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