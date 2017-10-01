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ООО «Марта» планирует строительство по ул. Рыбаков

ООО «Марта» планируется строительство 6-ти этажного 4-х подъездного многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Марат-1» по ул. Рыбаков. Проектом предусмотрены 1-но, 2-х, и 3-х комнатные квартиры улучшенной планировки с индивидуальным отоплением. Территория дома огорожена, имеется собственная автомобильная парковка. В цокольном этаже дома будут расположены нежилые помещения – офисы. Ознакомиться с планировками, забронировать квартиру и по всем интересующим вопросам вы можете в офисе ООО «Марта» по адресу: г. Керчь, ул. Шевякова, 23. Т. +7 978 111 09 79 +7 989 776 75 76

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