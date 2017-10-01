ООО «Марта» планируется строительство 6-ти этажного 4-х подъездного многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Марат-1» по ул. Рыбаков.
Проектом предусмотрены 1-но, 2-х, и 3-х комнатные квартиры улучшенной планировки с индивидуальным отоплением. Территория дома огорожена, имеется собственная автомобильная парковка. В цокольном этаже дома будут расположены нежилые помещения – офисы.
Ознакомиться с планировками, забронировать квартиру и по всем интересующим вопросам вы можете в офисе ООО «Марта» по адресу:
г. Керчь, ул. Шевякова, 23.
Т. +7 978 111 09 79
+7 989 776 75 76